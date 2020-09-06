Лига наций: Уэльс выгрыз победу над Болгарией, а проспект Ливерпуля затмил Бейла
В воскресенье, 6 сентября, проходят поединки второго тура Лиги наций 2020/21. Счет и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".
Лига наций 2020/21, 2 тур
Группа B4
Уэльс – Болгария – 1:0
Гол: Н. Вільямс, 90+4
Ирландия – Финляндия – начало в 19:00
Группа B3
Венгрия – Россия – начало в 19:00
Сербия – Турция – начало в 21:45
Группа С3
Словения – Молдова – начало в 19:00
Косово – Греция – начало в 21:45
Группа D1
Андорра – Фарерские острова – 0:1
Гол: Ольсен, 31
Мальта – Латвия – начало в 21:45
Уэльс после победы над финнами принимал дома Болгарию. Хозяева выглядели лучше, а к победе их тянул Бейл. В активе Гарета 4 удара (вся Болгария нанесла лишь один выстрел), 3 успешных попытки дриблинга и 78% выигранных единоборств.
Однако героем валлийцев стал не он – на последних секундах Джонни Уильямс подал с левого фланга, а Неко Уильямс головой вогнал мяч в сетку. Так 19-летний защитник Ливерпуля принес Райану Гиггзу вторую победу в турнире.
Фарерские острова также оформили вторую победу подряд в Лиге наций – в первом туре одолели Мальту, а сегодня обыграли Андорру. Единственный гол в ворота пиренейцев забил центрфорвард Клеминт Ольсен в середине первого тайма. Таким образом Фареры уверенно лидируют в группе D1.
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