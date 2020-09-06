В воскресенье, 6 сентября, проходят поединки второго тура Лиги наций 2020/21. Счет и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Лига наций 2020/21, 2 тур

Группа B4

Уэльс – Болгария – 1:0

Гол: Н. Вільямс, 90+4

Ирландия – Финляндия – начало в 19:00

Группа B3

Венгрия – Россия – начало в 19:00

Сербия – Турция – начало в 21:45

Группа С3

Словения – Молдова – начало в 19:00

Косово – Греция – начало в 21:45

Группа D1

Андорра – Фарерские острова – 0:1

Гол: Ольсен, 31

Мальта – Латвия – начало в 21:45

Уэльс после победы над финнами принимал дома Болгарию. Хозяева выглядели лучше, а к победе их тянул Бейл. В активе Гарета 4 удара (вся Болгария нанесла лишь один выстрел), 3 успешных попытки дриблинга и 78% выигранных единоборств.

Однако героем валлийцев стал не он – на последних секундах Джонни Уильямс подал с левого фланга, а Неко Уильямс головой вогнал мяч в сетку. Так 19-летний защитник Ливерпуля принес Райану Гиггзу вторую победу в турнире.

Фарерские острова также оформили вторую победу подряд в Лиге наций – в первом туре одолели Мальту, а сегодня обыграли Андорру. Единственный гол в ворота пиренейцев забил центрфорвард Клеминт Ольсен в середине первого тайма. Таким образом Фареры уверенно лидируют в группе D1.

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