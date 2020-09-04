Ліга націй 2020/21, 1 тур

Група А1

Італія – Боснія і Герцеговина – початок о 21:45

Група В1

Норвегія – Австрія – 21:45

Румунія – Північна Ірландія – 21:45

Група В2

Словаччина – Чехія – 21:45

Шотландія – Ізраїль – 21:45

Група С4

Литва – Казахстан – 0:2

Голи: Зайнутдінов, 3, Куат, 86

Білорусь – Албанія – 21:45

Ігровий день раніше за інших почали Литва та Казахстан. Вже на 3 хвилині Бактієр Зайнутдінов залишився без опіки в центрі штрафного майданчика суперника і головою проштовхнув м'яч повз голкіпера. Наступне взяття воріт відбулося в кінцівці зустрічі – Куат закріпив перемогу казахів.

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