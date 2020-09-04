Ліга націй: Казахстан переміг Литву завдяки голам в дебюті та кінцівці зустрічі
Стартовий тур Ліги націй 2020/21 продовжився поєдинками п'ятниці. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".
Ліга націй 2020/21, 1 тур
Група А1
Італія – Боснія і Герцеговина – початок о 21:45
Група В1
Норвегія – Австрія – 21:45
Румунія – Північна Ірландія – 21:45
Група В2
Словаччина – Чехія – 21:45
Шотландія – Ізраїль – 21:45
Група С4
Литва – Казахстан – 0:2
Голи: Зайнутдінов, 3, Куат, 86
Білорусь – Албанія – 21:45
Ігровий день раніше за інших почали Литва та Казахстан. Вже на 3 хвилині Бактієр Зайнутдінов залишився без опіки в центрі штрафного майданчика суперника і головою проштовхнув м'яч повз голкіпера. Наступне взяття воріт відбулося в кінцівці зустрічі – Куат закріпив перемогу казахів.
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