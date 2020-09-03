Група B3

Росія – Сербія – початок матчу о 21:45

Туреччина – Угорщина – початок матчу о 21:45

Група B4

Болгарія – Ірландія – початок матчу о 21:45

Фінляндія – Уельс – початок матчу о 21:45

Група С3

Молдова – Косово – початок матчу о 21:45

Словенія – Греція – початок матчу о 21:45



Група D1

Латвія – Андорра – 0:0

Нереалізований пенальті: Ікауньєкс, 56 (Латвія)

Вилучення: Гутковскіс, 72 (Латвія, червона картка)

Фарерські острови – Мальта – початок матчу о 21:45

Україна – Швейцарія: офіційна заявка "синьо-жовтих" на матч Ліги націй – Шевченко відсіяв кількох гравців

У стартовому матчі Ліги націй сезону-2020/21 зустрічались Латвія та Андорра. У складі господарів на поле вийшло одразу двоє представників чемпіонату України – Каспарс Дубра з Олександрії і Андреас Циганікс з Зорі.

Початок матчу був за Латвією – підопічні Дайніса Казакевіча буквально закрили суперника у своєму воротарському майданчику, намагаючись швидко відкрити рахунок у матчі. У Андорри, натомість, м'яч спочатку зовсім не затримувався, проте згодом їй таки вдалось пристосувалась до суперника і потроху відсунути його від своїх воріт.

Перший тайм голів не приніс та вже по перерві господарі заробили право на пенальті. Проте Яніс Ікауньєкс не зміг переграти досвідченого Хосепа Гомеса – кіпер Андори вгадав напрямок удару і у падінні зумів руками відбити сферу. На 70-й хвилині за відмашку лежачи на спині було вилучено Владіславса Гутковскіса. Навіть удесятьох латвійці продовжували створювати гольові моменти, які, однак, так і не змогли реалізувати.

Казка з 2006-го, інтернаціональний склад, грандіозні кадрові втрати – проти кого збірна України стартує в Лізі націй