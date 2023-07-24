Ліга конференцій, жеребкування: відома доля українських клубів і легіонерів у 3-му раунді – усі результати
Насичену програму дня у швейцарському Ньйоні завершила церемонія жеребкування кваліфікації Ліги конференцій.
Саме цьому раунді розпочне боротьбу київське Динамо. Також сподіваємося побачити Ворсклу – для цього підопічним Віктора Скрипника ще потрібно буде пройти грузинську Ділу. Загалом у жеребкуванні взяли участь 64 команди. 10 – у шляху чемпіонів, та ще 54 – у шляху представників ліг.
Динамо дізналося пару опонентів у кваліфікації Ліги конференцій
Матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 10 та 17 серпня. Це не остання перепона на шляху до групового етапу. Регламент передбачає ще плей-офф кваліфікації, жеребкування якого відбудеться 7 серпня (після завершення другого раунду).
Ворскла отримала можливих суперників у наступному раунді відбору Ліги конференцій
Шлях чемпіонів
Шлях представників ліг