Саме цьому раунді розпочне боротьбу київське Динамо. Також сподіваємося побачити Ворсклу – для цього підопічним Віктора Скрипника ще потрібно буде пройти грузинську Ділу. Загалом у жеребкуванні взяли участь 64 команди. 10 – у шляху чемпіонів, та ще 54 – у шляху представників ліг.

Динамо дізналося пару опонентів у кваліфікації Ліги конференцій

Матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 10 та 17 серпня. Це не остання перепона на шляху до групового етапу. Регламент передбачає ще плей-офф кваліфікації, жеребкування якого відбудеться 7 серпня (після завершення другого раунду).

Ворскла отримала можливих суперників у наступному раунді відбору Ліги конференцій

Шлях чемпіонів

Шлях представників ліг