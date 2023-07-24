У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги конференцій-2023/24, куди може пробитися Ворскла.

Ворскла стартує в Європі з другого етапу відбору Ліги конференцій, де зіграє проти грузинської Діли. Вже сьогодні жереб визначив суперників у наступному раунді кваліфікації для полтавців.

Динамо дізналося пару опонентів у кваліфікації Ліги конференцій

Ворскла зустрінеться з переможцем пари АПОЕЛ (Кіпр) – Войводина (Сербія) у разі проходу Діли. Українці розпочнуть дуель номінально домашнім матчем у польському місті Тихи.

Перший поєдинок відбудеться 10 серпня, а матч-відповідь – 17 серпня. Перемога над кіпріотами чи сербами за сумою двох матчів виведе Ворсклу у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій.

СК Дніпро-1 дізнався потенційного суперника у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ – Маліновський вже чекає