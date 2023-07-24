Лига конференций, жеребьевка: известна судьба украинских клубов и легионеров в 3-м раунде – все результаты
Насыщенную программу дня в швейцарском Ньоне завершила церемония жеребьевки квалификации Лиги конференций.
Именно в этом раунде начнет борьбу киевское Динамо. Также надеемся увидеть Ворсклу – для этого подопечным Виктора Скрипника еще предстоит пройти грузинскую Дилу. Всего в жеребьевке приняли участие 64 команды. 10 – в пути чемпионов, и еще 54 – в пути представителей лиг.
Динамо узнало пару оппонентов в квалификации Лиги конференций
Матчи третьего раунда квалификации Лиги конференций пройдут 10 и 17 августа. Это не последняя преграда на пути к групповому этапу. Регламент предусматривает еще плей-офф квалификации, жеребьевка которой состоится 7 августа (по завершении второго раунда).
Ворскла получила возможных соперников в следующем раунде отбора Лиги конференций
Путь чемпионов
Путь представителей лиг