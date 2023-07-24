У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги конференцій-2023/24, з якого стартує Динамо.

Динамо посіло 4 місце у минулому сезоні УПЛ, тому розпочинає єврокубкову боротьбу з 3-го раунду відбору Ліги конференцій. Жеребкування відбулося ще до матчів попереднього етапу, відтак кияни поки що отримали лише потенційного суперника.

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Динамо зіграє з переможцем пари Арарат-Вірменія (Вірменія) – Аріс (Греція). "Біло-сині" розпочнуть на виїзді, після чого проведуть номінально домашній матч у Бухаресті.

Перший поєдинок відбудеться 10 серпня, а матч-відповідь – 17 серпня. У разі успіху проти вірменів чи греків Динамо вийде у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Фіаско завершить єврокубковий сезон для киян.

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