Україну в цьому турнірі представлятиме лише одна команда. Динамо вилетіло до Ліги Європи із кваліфікації Ліги чемпіонів. СК Дніпро-1 не просто не зумів відіграти відставання після першого матчу, а ще раз програв АЕКу та опустився до Ліги конференцій.

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Під час жеребкування, яке розпочнеться сьогодні, 26 серпня, о 14:00, Динамо перебуватиме у першому кошику. Отже, киянам поки що вдасться уникнути зустрічі з найсильнішими командами турніру.

Ліга Європи 2022/23, усі учасники групового етапу

Кошик 1

Манчестер Юнайтед, Рома, Арсенал, Лаціо, Брага, Црвена Звезда, Динамо Київ, Олімпіакос

Кошик 2

Фейєнорд, Ренн, ПСВ, Монако, Реал Сосьєдад, Карабах, Мальме, Лудогорець

Кошик 3

Шериф, Бетіс, Мідтьюлланд, Буде-Глімт, Ференцварош, Уніон Берлін, Фрайбург, Фенербахче

Кошик 4

Нант, ГІК, Штурм, АЕК Ларнака, Омонія, Уніон Сент-Жилуаз, Трабзонспор, Цюріх

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