Динамо дізналося потенційних суперників – визначилися всі учасники групового раунду Ліги Європи 2022/23
Завершились усі матчі кваліфікаційного етапу за право зіграти в основному раунді Ліги Європи сезону 2022/23.
Україну в цьому турнірі представлятиме лише одна команда. Динамо вилетіло до Ліги Європи із кваліфікації Ліги чемпіонів. СК Дніпро-1 не просто не зумів відіграти відставання після першого матчу, а ще раз програв АЕКу та опустився до Ліги конференцій.
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Під час жеребкування, яке розпочнеться сьогодні, 26 серпня, о 14:00, Динамо перебуватиме у першому кошику. Отже, киянам поки що вдасться уникнути зустрічі з найсильнішими командами турніру.
Ліга Європи 2022/23, усі учасники групового етапу
Кошик 1
Манчестер Юнайтед, Рома, Арсенал, Лаціо, Брага, Црвена Звезда, Динамо Київ, Олімпіакос
Кошик 2
Фейєнорд, Ренн, ПСВ, Монако, Реал Сосьєдад, Карабах, Мальме, Лудогорець
Кошик 3
Шериф, Бетіс, Мідтьюлланд, Буде-Глімт, Ференцварош, Уніон Берлін, Фрайбург, Фенербахче
Кошик 4
Нант, ГІК, Штурм, АЕК Ларнака, Омонія, Уніон Сент-Жилуаз, Трабзонспор, Цюріх
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