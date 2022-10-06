Група A

РФС – Башакшехір – початок матчу о 22:00

Хартс – Фіорентина – початок матчу о 22:00

Група B

Андерлехт – Вест Хем – 0:1

Гол: Скамакка, 79

Сількеборг – Стяуа – 5:0

Голи: Клюнге, 3, Куск, 8, Хеленіус, 35 (п), Тордарсон, 58, Адамсен, 51

Група C

Лех – Хапоель – 0:0

Вільяреал – Аустрія – початок матчу о 22:00

Група D

Словацко – Ніцца – 0:1

Гол: Пепе, 54

Кельн – Партизан – початок матчу о 22:00

Группа E

СК Дніпро-1 – Вадуц – 2:2

Голи: Довбик, 5, Піхальонок, 77 – Фер, 26, Гассер 47

АЗ Алкмаар – Аполлон – початок матчу о 22:00

Група F

Мольде – Шемрок Роверс – 3:0

Голи: Бриндхільсен, 10, 49, Хуссейн, 58

Гент – Юргорден – початок матчу о 22:00

Група G

Сівасспор – Балкані – 3:4

Голи: Улвестад, 1, Єсіл'юрт, 75, 90+2 – Такі, 20, Потоку, 31, Кореніца, 66, Краснікі, 90+4

Славія Прага – ЧФР Клуж – початок матчу о 22:00

Група H

Пюнік – Жальгіріс – 2:0

Голи: Жунінью, 44, Отубанджо, 61

Базель – Слован Братислава – початок матчу о 22:00

Андерлехт досить довго стримував Вест Хем. Зламати опір бельгійців вдалося після появи на полі Джанлукки Скамакки. Саме італієць забив переможний гол, який дозволяє "молотам" продовжити турнірний шлях без втрат. У паралельному матчі Сількеборг розбив Стяуа у активно включився у боротьбу за плей-офф.

Ніцца та Мольде здобули перші перемоги у поточному розіграші Ліги конференцій. Пюнік з трьома українцями у складі знову переміг і зробив вагому заявку на вихід із групи.

Божевільна розв'язка відбулася в Туреччині. Сівасспор у компенсований час, здавалося, вже врятувався від поразки, Балкані зміг знову забити у відповідь. Гра завершилася з рахнком 4:3 на користь команди з Косова, якій вдалося набрати 4 очки і наздогнати свого сьогоднішнього суперника.

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