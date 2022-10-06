Ліга конференцій: Вест Хем дотиснув Андерлехт і продовжив бездоганну серію, божевільна кінцівка в Туреччині
Відбулися матчі 3-го туру групового етапу Ліги конференцій. Усі результати – в цій новині на "Футбол 24".
Група A
РФС – Башакшехір – початок матчу о 22:00
Хартс – Фіорентина – початок матчу о 22:00
Група B
Андерлехт – Вест Хем – 0:1
Гол: Скамакка, 79
Сількеборг – Стяуа – 5:0
Голи: Клюнге, 3, Куск, 8, Хеленіус, 35 (п), Тордарсон, 58, Адамсен, 51
Група C
Лех – Хапоель – 0:0
Вільяреал – Аустрія – початок матчу о 22:00
Група D
Словацко – Ніцца – 0:1
Гол: Пепе, 54
Кельн – Партизан – початок матчу о 22:00
Группа E
СК Дніпро-1 – Вадуц – 2:2
Голи: Довбик, 5, Піхальонок, 77 – Фер, 26, Гассер 47
АЗ Алкмаар – Аполлон – початок матчу о 22:00
Група F
Мольде – Шемрок Роверс – 3:0
Голи: Бриндхільсен, 10, 49, Хуссейн, 58
Гент – Юргорден – початок матчу о 22:00
Група G
Сівасспор – Балкані – 3:4
Голи: Улвестад, 1, Єсіл'юрт, 75, 90+2 – Такі, 20, Потоку, 31, Кореніца, 66, Краснікі, 90+4
Славія Прага – ЧФР Клуж – початок матчу о 22:00
Група H
Пюнік – Жальгіріс – 2:0
Голи: Жунінью, 44, Отубанджо, 61
Базель – Слован Братислава – початок матчу о 22:00
Андерлехт досить довго стримував Вест Хем. Зламати опір бельгійців вдалося після появи на полі Джанлукки Скамакки. Саме італієць забив переможний гол, який дозволяє "молотам" продовжити турнірний шлях без втрат. У паралельному матчі Сількеборг розбив Стяуа у активно включився у боротьбу за плей-офф.
Ніцца та Мольде здобули перші перемоги у поточному розіграші Ліги конференцій. Пюнік з трьома українцями у складі знову переміг і зробив вагому заявку на вихід із групи.
Божевільна розв'язка відбулася в Туреччині. Сівасспор у компенсований час, здавалося, вже врятувався від поразки, Балкані зміг знову забити у відповідь. Гра завершилася з рахнком 4:3 на користь команди з Косова, якій вдалося набрати 4 очки і наздогнати свого сьогоднішнього суперника.