Аутсайдер 2 дивізіону чемпіонату Швейцарії у цьому сезоні вигравав лише на виїзді, зокрема, тричі в єврокубках. Вадуц набрав 1 бал за стартові 2 тури. Дніпряни ж після поразки від АЗ впевнено перемогли в гостях Аполлон. Команда Кучера виграла усі свої 4 поєдинки в УПЛ, ставши єдиною, якій це вдалося в поточному сезоні. Матч, як і онлайн-трансляція СК Дніпро-1 – Вадуц на "Футбол 24", стартував о 19:45. Перший удар на 3 хвилині. Піхальонок сам почав атаку, сам і завершив.

СК Дніпро-1 – Вадуц: склади та онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Довбик у силовому стилі протягнув, стінка не пройшла, але Адамюк перехопив і віддав. Снаряд пролетів красиво, проте над воротами. Ще далі від взяття воріт був Хамаш. Не вдалося здалеку, розіграли у штрафному. Рубчинський відібрав перед периметром, Піхальонок підхопив і віддав ліворуч. Бусанелло прострілив, захисники застигли в часі, а Довбик вискочив з-за їхніх спин і розстріляв голкіпера. Макелеле у вивірених підкатах біля своїх воріт розправляється відразу з двома суперниками. Жорстко, але за правилами і красиво.

Ліхтенштейнцям двічі вдалося пробити у перші 20 хвилин. Після подачі кутового Сасере в самому серці воротарського міг забивати, якби краще підлаштувався від удар – Сарапій відпрацював до кінця і зумів завадити. Після цього ще 2 постріли Вадуца. Фера вивели на лівий край штрафного, Гуцуляк встиг підкоректувати удар, суддя не помітив. Фоссо пробив здалеку, і це була перша влучна спроба гостей. А ще через хвилину жахлива обрізка на чужій половині спровокували контратаку з перевагою суперника 5 на 3. Фабіо Фер ідеально реалізував пас Даріо Ульріха.

Рубчинський запустив по лівому флангу, Хамаш з гострого кута влучив у голкіпера. Цей же алжирський крайок не дуже вдало віддав назад. Довелося Валефу виходити далеко в поле і грати у підкаті. Далі снаряд відскочив до суперника від коліна Бусанелло, який також не мав права так вимикатися з гри ще при передачі назад. Якби Вадуц мав майстерніших гравців, міг забивати метрів з 45 у порожні ворота. Черговий недбалий пас назад, тепер від капітана. Сваток підставив Валефа, який ризикував заробити пенальті у підкаті останньої надії. Обійшлося.

Піхальонок віддав за спину на хід Бусанелло. Бразильський фулбек не реалізував вихід тет-а-тет з кіпером Вадуца. Так само часто помиляються біля своєї карної зони гості. Проблема в тому, що Дніпро-1 відчуває величезні труднощі з подальшими розіграшами, якщо поруч нема Піхальонка. Довбик частенько втрачає м'ячі, намагаючись зробити все самотужки. У підсумку виходить, що Артем діє занадто хаотично.

Були непогані спроби закинути з глибини на єдиного форварда. Однак Довбику заважає то офсайд, то прийом м'яча, то останній пас. Дніпряни створили 2 супермоменти (0,55 очікуваного гола на 5 ударах, лише 2 з яких у штрафному), нагоди Вадуца були не стільки якісними, але сумарно потягнули майже на той самий xG (0,49). Засмучує ще один момент. Ліхтенштейнці вдвічі частіше пробивались на ударні позиції у чужому штрафному (4).

У перерві Кучер зробив одразу 3 заміни, оновивши обидва фланги. Хамаша, Адамюка і Гуцуляка замінили Горбунов, Бланко та Лучкевич. Не подіяло. Гравці Вадуца вишикувалися в лінійку при подачі кутового, а далі розбіглися в різні боки. Валеф традиційно невпевнено зіграв на виході, Гассер переграв Бабенка, навіть особливо не вистрибуючи. Лучкевич, який тільки вийшов у 2 таймі, на 50 хвилині вже вилітає з важкою травмою і весь у сльозах. Валерій не може навіть самостійно пересуватися. Танчик вийшов на заміну.

Ще один кутовий, і знову паніка в захисті українців. Ісік без перешкод пробивав з кількох метрів. Пощастило, що невлучно. Вадуц просто возить. Розписують стіночки, триходівки з розстрілами по центру. Валеф двічі поспіль тягне. Знову оригінально розіграний кутовий, воротар нашої команди падає, намагаючись не дати забити собі сухим листом, суперник забиває - суддя зафіксував фол в атаці. Довго нічого не було в атаці. Після 4 спроб суперника на 59 хвилині хоч трохи ожив Дніпро-1 на стандарті. Утім, Бусанелло та Бабенко налетіли один на одного, тому нормального пострілу не вийшло.

Піхальонок віддав у центр, перед Довбиком розійшлися опоненти, але й м'яч зрізався з ноги.Громов на 62-й замінив Рубчинського, всі 5 замін Кучер використав доволі швидко. Вадуц уже й так допомагає, і сяк. А дніпряни чемно від подарунків відмовляються. Довбику віддали м'яч у штрафному, Артем такого не очікував і віддав назад. Бланко так і не встиг пробити. Той же Домінго двічі поспіль бере гру на себе. Спочатку в останній момент не дозволили пробити на лінії воротарського, а потім на дриблінгу відіграв двох і заробив гострий стандарт. Піхальонок влучив у стінку, а далі подав з кутового. Довбик з льоту не влучив у рамку.

Уже не перша така обрізка Сватка. Гассер вистрілив дуже ефектно, Валеф перевів у стійку і на кутовий. Піхальонок обігрався з Довбиком і пробив таки воротаря суперника. Допоміг рикошет, але й півзахисник збірної України зробив цей гол по суті з нічого. Браво! Бланко продерся ліворуч і віддав з рикошетом. Ще одна виставлена нога захисника гальмує силу удару Піхальонка. Тим не менше голкіпер Вадуца з величезними проблемами парирував цей постріл.

Бланко падає, піднімається і подає, Бусанелло заробляє кутовий. Спроба останнього штурму силами свіжих гравців і Піхальонка, якому дуже грубо дістається по ногах. Команди переграли майже вдвічі більше (5 з половиною хвилин), ніж додав суддя (3). На останніх хвилинах Сваток ледь не заробив червону за грубий фол, а Громов після скидання Довбика замість влучання у порожні ворота по суті вибив м'яч а-ля захисник. СК Дніпро-1 набирає 4 очки і залишається на 2 місці, яке дає право грати стикові матчі проти якоїсь із третіх команд з групи Ліги Європи. У Вадуца 2 бали в активі.

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