У четвер відбулись матчі-відповіді у третьому за силою єврокубку. Читайте звіт про них на "Футбол 24".

Ліга конференцій, матч-відповідь за вихід в 1/8 фіналу

Партизан – Шериф – 1:3 (перший матч – 1:0)

Голи: Меніг, 14 – Бадоло, 21 (п.), Діоп, 45+1, 47

ЧФР Клуж – Лаціо – 0:0 (перший матч – 0:1)

Вилучення: Мухар, 77 (ЧФР Клуж, друга жовта картка)

Андерлехт – Лудогорець – 2:1 (основний і додатковий час), 3:0 (по пенальті) (перший матч – 0:1)

Голи: Руссо, 13 (аг.), Версхарен, 68 – Тьягу, 71

Вилучення: Пьотровскі, 97 ( Лудогорець, друга жовта картка)

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Шериф у гостях взяв реванш у Партизана за мінімальну поразку вдома. Серби вийшли вперед вже на початку матчу, створивши собі комфортну перевагу. Однак, в середині першого тайму Санічанін зіграв рукою у власному штрафному і Бадоло з пенальті рахунок зрівняв. У доданий до першої сорокап'ятихвилинки час Діоп вивів молдован вперед, а одразу по перерві оформив дубль. Український голкіпер Шерифа провів на полі весь матч і пробився разом зі своєю командою в 1/8 фіналу турніру.

Лаціо розійшовся миром з ЧФР Клуж. Римляни приїхали до Румунії з перевагою лише в один м'яч, однак зуміли втримати свої ворота у недоторканості. За 15 хвилин до завершення поєдинку Мухар заробив другу жовту і залишив Клуж у меншості. Лаціо на класі довів гру до логічного завершення і пройшов у наступний етап змагань.

У ще одному матчі Андерлехт приймав Лудогорець Ігоря Пластуна. Господарям треба було відігруватись, і вже на 13-й хвилині вони, завдяки автоголу, вийшли вперед. В середині другого тайму бельгійці забили вдруге і, здавалось, повірили у свою перемогу. Іншої думки був Тьягу, який за три хвилини скоротив відставання, перевівши поєдинок у овертайми. Додаткові тайми результату не дали, а в серії післяматчевих пенальті точнішим був Андерлехт – Лудогорець не реалізував три з трьох своїх спроб.

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