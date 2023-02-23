"Дует Реброва і Шевченка був одним із найсмертоносніших": Динамо потрапило у топ-15 найкращих команд Ліги чемпіонів
Київський клуб часів Валерія Лобановського посів своє місце в історії світового футболу.
Британське видання FourFourTwo склало рейтинг культових команд в історії Ліги чемпіонів, які, попри яскраву гру, так і не змогли виграти трофей у певний сезон.
Динамо та Галатасарай не змогли домовитись про спаринг, – джерело
До переліку потрапило і київське Динамо, яке в сезоні 1998/99 зупинилось лише на стадії півфіналу Лігу чемпіонів. Команда Валерія Лобановського стала тринадцятою у списку з 20 колективів.
"Носії англійської мови тільки почали вимовляти слово "ДИ-НА-МО", тож уявіть собі шок, коли вони побачили двох топ-форвардів – Сергія Реброва та Андрія Шевченка – у складі клубу зі Східної Європи. Це був один із найсмертоносніших дуетів сучасності, доповнений майбутньою зіркою Мілана Кахою Каладзе та Арсенала Олегом Лужним. Вони вийшли в півфінал Ліги чемпіонів 1999 року і грали чудово, обігравши Реал на шляху", – зазначають автори статті.
Топ-10 рейтингу FourFourTwo виглядає наступним чином:
1. Монако – сезон 2003/04 (фінал)
2. Лідс – сезон 2000/01 (півфінал)
3. Депортіво – сезон 2003/04 (півфінал)
4. Мілан – сезон 2004/05 (фінал)
5. Аякс – сезон 2018/19 (фінал)
6. Борусія Д – сезон 2012/13 (фінал)
7. Байєр – сезон 2001/02 (фінал)
8. Ньюкасл – сезон 2002/03 (другий груповий етап)
9. Монако – сезон 2017/18 (півфінал)
10. Валенсія – сезон 2000/01 (фінал).
Нагадаємо, в сезоні 1998/99 Динамо у кваліфікації здолало валлійський Баррі Таун (10:1) та празьку Спарту (1:1, 3:1 по пен.). У груповому етапі кияни стали першими, обійшовши Арсенал, Ланс і Панатінаїкос. У чвертьфіналі "біло-сині" пройшли Реал (1:1, 2:0), однак у боротьбі за вихід у фінал поступились Баварії (3:3, 0:1).
Динамо і загребський рецепт, або Наступний великий трансфер для Суркіса