Британське видання FourFourTwo склало рейтинг культових команд в історії Ліги чемпіонів, які, попри яскраву гру, так і не змогли виграти трофей у певний сезон.

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До переліку потрапило і київське Динамо, яке в сезоні 1998/99 зупинилось лише на стадії півфіналу Лігу чемпіонів. Команда Валерія Лобановського стала тринадцятою у списку з 20 колективів.

"Носії англійської мови тільки почали вимовляти слово "ДИ-НА-МО", тож уявіть собі шок, коли вони побачили двох топ-форвардів – Сергія Реброва та Андрія Шевченка – у складі клубу зі Східної Європи. Це був один із найсмертоносніших дуетів сучасності, доповнений майбутньою зіркою Мілана Кахою Каладзе та Арсенала Олегом Лужним. Вони вийшли в півфінал Ліги чемпіонів 1999 року і грали чудово, обігравши Реал на шляху", – зазначають автори статті.

Топ-10 рейтингу FourFourTwo виглядає наступним чином:

1. Монако – сезон 2003/04 (фінал)

2. Лідс – сезон 2000/01 (півфінал)

3. Депортіво – сезон 2003/04 (півфінал)

4. Мілан – сезон 2004/05 (фінал)

5. Аякс – сезон 2018/19 (фінал)

6. Борусія Д – сезон 2012/13 (фінал)

7. Байєр – сезон 2001/02 (фінал)

8. Ньюкасл – сезон 2002/03 (другий груповий етап)

9. Монако – сезон 2017/18 (півфінал)

10. Валенсія – сезон 2000/01 (фінал).

Нагадаємо, в сезоні 1998/99 Динамо у кваліфікації здолало валлійський Баррі Таун (10:1) та празьку Спарту (1:1, 3:1 по пен.). У груповому етапі кияни стали першими, обійшовши Арсенал, Ланс і Панатінаїкос. У чвертьфіналі "біло-сині" пройшли Реал (1:1, 2:0), однак у боротьбі за вихід у фінал поступились Баварії (3:3, 0:1).

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