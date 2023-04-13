Один із аутсайдерів АПЛ проводить феноменальну єврокубкову кампанію. У поточному розіграші Ліги конференцій Вест Хем на шляху до чвертьфіналу виграв абсолютно всі свої матчі. Так, це лише третій за рангом клубний турнір Європи, але 8 перемог (5 із них – без пропущених м'ячів) дорого варті.

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Сьогодні "молоти" були налаштовані продовжити свою приємну традицію. Гент давав гідну відсіч, але наприкінці першого тайму захист господарів почав тріщати. На 40-й хвилині після подачі з кутового курйозний гол забив Агерд. Бельгійцям дуже пощастило, що на матчі працював VAR, який зумів розгледіти дотик м'яча до руки захисника. Вест Хем не здався і ще до перерви забив ще раз. Тепер легальний м'яч. Знову стандарт – швидке вкидання аута шокувало оборонців Гента, які дозволили Інгзу відкритися під замикання майже в порожні ворота.

Господарі дуже плідно провели час у роздягальні й на старті другого тайму зуміли відновити рівновагу. Класну атаку провів Гент, яку влучним ударом завершив Уго Куйперс. Решту тайму команди провели в обопільній боротьбі. Все йшло до закономірної нічиєї. Але в компенсований час стало гаряче. Арбітр показав пряму червону Пйонтковські за фол на Пакета. Знову втрутився VAR. Цього разу він знову зіграв за господарів. На відео було помітно, що захисник таки зіграв у м'яч. Вилучення скасоване. А за кілька хвилин рефері дав фінальний свисток. Вест Хем вперше у нинішньому сезоні не виграв у Лізі конференцій.