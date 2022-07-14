Завершився перший кваліфікаційний раунд другого в історії розіграшу ЛК. Результати матчів за участю українців дізнавайтесь на Футбол 24.

Ліга конференцій 2022/23, 1-й раунд відбору, матчі-відповіді

Пайде – Динамо Тбілісі – 1:2 (пен. 6:5), перша зустріч – 3:2

Голи: Сінгатен, 115 – Схіртладзе, 69, Антілевський, 93

Діла – КуПС – 0:0, перша зустріч – 0:2

Рига – Деррі Сіті – 2:0, перша зустріч – 2:0

Голи: Рамос, 33, 76

Мура – Сфинтул Георге – 2:1, перша зустріч – 2:1

Голи: Петкович, 46, Даку, 81 – Свинаренко, 77

Динамо Тбілісі доволі несподівано поступилось у першому поєдинку з Пайде. Вже за підсумками 180 хвилин була нічия, тому матч-відповідь переріс в овертайм та, зрештою, в серію пенальті. Грузини поступились у ній 5:6 та припинили виступи у єврокубках. Станіслав Біленький спостерігав за фіаско з лави для запасних.

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Діла була змушена відіграватись проти КуПСа після 0:2 вдома. Воротар Данило Каневцев абсолютно не мав роботи, водночас по воротах його візаві завдали 21 удар, але жодного результативного. Другий українець з грузинським клубом вилетів з ЛК.

Позитивнішою була ситуація у тріо колишніх гравців молодіжної збірної України з Риги. Латвійська команда вдруге впевнено перемогла Деррі Сіті й пройшла далі. Олександр Філліпов та Юрій Вакулко грали зі старту, а Владлен Юрченко вийшов по перерві. У наступному раунді Ригу чекає дуель з Ружомбероком.

To the next round!



Riga Football Club - Derry City 2:0 (1:0)

Ramos️️ pic.twitter.com/KEnfb9CkLF — Riga FC (@RigaFC_Official) July 14, 2022

Другий поєдинок поспіль проводив оборонець Євген Смірнов. На жаль для українця, його Сфинтул Георге знову поступився Мурі з рахунком 1:2 і теж завершив боротьбу за груповий етап Ліги конференцій 2022/23.

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