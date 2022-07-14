Лига конференций 2022/23, 1-й раунд отбора, ответные матчи

Пайде – Динамо Тбилиси – 1:2 (пен. 6:5), первая встреча – 3:2

Голы: Сингатен, 115 – Схиртладзе, 69, Антилевский, 93

Дила – КуПС – 0:0, первая встреча – 0:2

Рига – Дерри Сити – 2:0, первая встреча – 2:0

Голы: Рамос, 33, 76

Мура – ​​Сфинтул Георге – 2:1, первая встреча – 2:1

Голы: Петкович, 46, Даку, 81 – Свинаренко, 77

Динамо Тбилиси довольно неожиданно уступило в первом поединке с Пайде. Уже по итогам 180 минут была ничья, поэтому ответный матч перерос в овертайм и, наконец, в серию пенальти. Грузины уступили в ней 5:6 и прекратили выступления в еврокубках. Станислав Беленький наблюдал за фиаско со скамейки для запасных.

Малиновский отличился дублем и ассистом во втором матче подряд – Аталанта снова громит с двузначным счетом

Дила была вынуждена играть против КуПСа после 0:2 дома. Вратарь Даниил Каневцев совершенно не имел работы, в то же время по воротам его визави нанесли 21 удар, но ни одного результативного. Второй украинец с грузинским клубом вылетел из ЛК.

Более позитивной была ситуация у трио наших земляков из Риги. Латвийская команда во второй раз уверенно победила Дерри Сити и прошла дальше. Александр Филлипов и Юрий Вакулко играли со старта, а Владлен Юрченко вышел после перерыва. В следующем раунде Ригу ждет дуэль с Ружомбероком.

В следующий раунд!



Рижский ФК – Дерри Сити 2:0 (1:0)

Рамос️️ pic.twitter.com/KEnfb9CkLF — ФК «Рига» (@RigaFC_Official) 14 июля 2022 г.

Второй поединок подряд проводил защитник Евгений Смирнов. К сожалению для украинца, его Сфинтул Георге снова уступил Муре со счетом 1:2 и тоже завершил борьбу за групповой этап Лиги конференций 2022/23.