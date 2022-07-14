Ліга чемпіонів, 1-й раунд кваліфікації

Клаксвік (Фарери) – Буде-Глімт (Норвегія) – 3:1 (за сумою двох матчів – 3:4)

Голи: Міккельсен, 12, Андреасен, 20, 85 – Боніфас, 55 (пен)

Шахтар Солігорськ (Білорусь) – Марібор (Словенія) – 0:2 (за сумою двох матчів – 0:2)

Голи: Батуріна, 12, 56

Динамо Батумі (Грузія) – Слован (Словаччина) – 1:2 (за сумою двох матчів – 1:2)

Голи: Давіташвілі, 104 – Барсегян, 115, Вайсс, 120+3

Ференцварош (Угорщина) – Тобол (Казахстан) – 5:1 (за сумою двох матчів – 5:1)

Голи: Траоре, 4, 17, Лайдуні, 21, Бессі, 74, 90+1 – Сєргєєв, 23

Вилучення: Мужиков, 81

Клуж (Румунія) – Пюнік (Вірменія) – 2:2 (за сумою двох матчів – 2:2, по пенальті – 3:4)

Голи: Боатенг, 6, Петріла, 94 – Гаїч, 89, 119

Нереалізований пенальті: Харутюнян, 108 (П)

Батумське Динамо епічно вилетіло від Слована. 4 основні тайми завершилися без голів, в овертаймі грузини вийшли вперед, але потім примудрилися двічі пропустити. Вирішальний гол на 123-й хвилині забив один із підстаркуватих зірок Слована Владімір Вайсс (також за словаків грають відомі Юрай Куцка та Джаба Канкава). Вайсс закрутив м'яч у ворота прямим ударом з кутового! Український захисник Динамо Олександр Азацький вилетів з Ліги чемпіонів.

Vladko Weiss ml. je čistý blázon. Toto dať v takejto minúte a momente?! Klobúk dolu pred ním. Nemám slov. Gratulujem Slovanu k postupu. Vydreté, ale je to tam. Wow! ️ #ucl #batumislovan pic.twitter.com/dZ0R9Qhpio — Jan Jasenka (@JanJasenka) July 13, 2022

Ференцварош навіть без Олександра Зубкова розгромив Тобол. Казахи вдома вистояли героїчну нічию, однак на виїзді були безпомічними. Чемпіон Угорщини довів свій клас, настріляв 5 голів і вийшов у наступний раунд. Сергій Вакуленко відіграв за Пюнік, а його команді вдалося вдруге поспіль зупинити Клуж. Пюнік пропустив ранній гол, відігрався на останніх хвилинах основного часу, а згодом зрівняв рахунок вже в овертаймах. Команда Єгіше Мелікяна сенсаційно пройшла далі, вигравши серію пенальті.

Буде-Глімт ледь не осоромився на Фарерах. Чемпіони Норвегії після домашнього розгрому провалилися в гостях, пропустивши три від Клаксвіка. Врятував пенальті від Боніфаса на початку другого тайму. Буде-Глімт з нервами крокує далі. Солігорський Шахтар, який колись тренували Вернидуб і Григорчук, вилетів від Марібора. Через пособництво окупантам білоруси не можуть грати єврокубкові матчі вдома. Шахтар приймав Марібор у Туреччині, отримав по голу в кожному з таймів та попрощався з ЛЧ.

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