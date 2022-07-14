Ліга чемпіонів-2022/23: українець з Пюніком створив сенсацію, фантастичний прохід Слована, Буде-Глімт ледь не зганьбився
Стартувала кваліфікація нового сезону Ліги чемпіонів. Сьогодні відбулися матчі-відповіді першого раунду відбору.
Ліга чемпіонів, 1-й раунд кваліфікації
Клаксвік (Фарери) – Буде-Глімт (Норвегія) – 3:1 (за сумою двох матчів – 3:4)
Голи: Міккельсен, 12, Андреасен, 20, 85 – Боніфас, 55 (пен)
Шахтар Солігорськ (Білорусь) – Марібор (Словенія) – 0:2 (за сумою двох матчів – 0:2)
Голи: Батуріна, 12, 56
Динамо Батумі (Грузія) – Слован (Словаччина) – 1:2 (за сумою двох матчів – 1:2)
Голи: Давіташвілі, 104 – Барсегян, 115, Вайсс, 120+3
Ференцварош (Угорщина) – Тобол (Казахстан) – 5:1 (за сумою двох матчів – 5:1)
Голи: Траоре, 4, 17, Лайдуні, 21, Бессі, 74, 90+1 – Сєргєєв, 23
Вилучення: Мужиков, 81
Клуж (Румунія) – Пюнік (Вірменія) – 2:2 (за сумою двох матчів – 2:2, по пенальті – 3:4)
Голи: Боатенг, 6, Петріла, 94 – Гаїч, 89, 119
Нереалізований пенальті: Харутюнян, 108 (П)
Батумське Динамо епічно вилетіло від Слована. 4 основні тайми завершилися без голів, в овертаймі грузини вийшли вперед, але потім примудрилися двічі пропустити. Вирішальний гол на 123-й хвилині забив один із підстаркуватих зірок Слована Владімір Вайсс (також за словаків грають відомі Юрай Куцка та Джаба Канкава). Вайсс закрутив м'яч у ворота прямим ударом з кутового! Український захисник Динамо Олександр Азацький вилетів з Ліги чемпіонів.
Ференцварош навіть без Олександра Зубкова розгромив Тобол. Казахи вдома вистояли героїчну нічию, однак на виїзді були безпомічними. Чемпіон Угорщини довів свій клас, настріляв 5 голів і вийшов у наступний раунд. Сергій Вакуленко відіграв за Пюнік, а його команді вдалося вдруге поспіль зупинити Клуж. Пюнік пропустив ранній гол, відігрався на останніх хвилинах основного часу, а згодом зрівняв рахунок вже в овертаймах. Команда Єгіше Мелікяна сенсаційно пройшла далі, вигравши серію пенальті.
Буде-Глімт ледь не осоромився на Фарерах. Чемпіони Норвегії після домашнього розгрому провалилися в гостях, пропустивши три від Клаксвіка. Врятував пенальті від Боніфаса на початку другого тайму. Буде-Глімт з нервами крокує далі. Солігорський Шахтар, який колись тренували Вернидуб і Григорчук, вилетів від Марібора. Через пособництво окупантам білоруси не можуть грати єврокубкові матчі вдома. Шахтар приймав Марібор у Туреччині, отримав по голу в кожному з таймів та попрощався з ЛЧ.
Лех з ганьбою вилетів з Ліги чемпіонів – помилки українського голкіпера спричинили розгром від Карабаха