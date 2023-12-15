Ліга конференцій, 6-й тур

Група С

Вікторія – Астана – 3:0

Голи: Влканова, 58, Москера, 67, 82

Динамо З – Балкані – 3:0

Голи: Періч, 69, Петковіч, 72, 77 (з пенальті)

Група D

Брюгге – Буде-Глімт – 3:1

Голи: Нуса, 26, Тіаго, 58, Мечеле, 89 – Пеллегріно, 57 (з пенальті)

Лугано – Бешикташ – 0:2

Голи: Хайріці, 36 (у свої ворота), Терзі, 88

Вилучені: Стеффен, 90 – Окслейд-Чемберлен, 90

У групі С вирішувалася доля другого місця, проте інтриги не вийшло: загребське Динамо дотиснуло Балкані та вийшло в плей-офф Ліги конференцій. Безпосередньо в 1/8 фіналу вирушила чеська Вікторія, яка в заключному турі розбила Астану з рахунком 3:0.

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У групі D Бешикташ у матчі з двома вилученнями обіграв Лугано з різницею у два м'ячі, завдяки чому залишив останнє місце в турнірній таблиці. У паралельній зустрічі Брюгге вдруге здолав Буде-Глімт, тож лідерство бельгійців не викликає питань. Бельгійці – в 1/8 фіналу, на норвежців чекає плей-офф.

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