Лига конференций, 6-й тур

Группа С

Виктория – Астана – 3:0

Голы: Влканова, 58, Москера, 67, 82

Динамо З – Балкани – 3:0

Голы: Перич, 69, Петкович, 72, 77 (с пенальти)

Группа D

Брюгге – Буде-Глимт – 3:1

Голы: Нуса, 26, Тиаго, 58, Мечеле, 89 – Пеллегрино, 57 (с пенальти)

Лугано – Бешикташ – 0:2

Голы: Хайрици, 36 (в свои ворота), Терзи, 88

Удалены: Стеффен, 90 – Окслейд-Чемберлен, 90

В группе С решалась судьба второго места, однако интриги не получилось: загребское Динамо дожало Балкани и вышло в плей-офф Лиги конференций. Напрямую в 1/8 финала отправилась чешская Виктория, которая в заключительном туре разбила Астану со счётом 3:0.

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В группе D Бешикташ в матче с двумя удалениями обыграл Лугано с разницей в два мяча, благодаря чему покинул последнее место в турнирной таблице. В параллельной встрече Брюгге второй раз одолел Буде-Глимт, так что лидерство бельгийцев не вызывает вопросов. Бельгийцы – в 1/8 финала, норвежцам предстоит плей-офф.

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