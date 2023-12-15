Лига конференций: Брюгге и Виктория вышли в 1/8 финала, Динамо З и Буде-Глимт сыграют в плей-офф
В четверг, 14 декабря, состоялись матчи 6 тура группового этапа Лиги конференций.
Лига конференций, 6-й тур
Группа С
Виктория – Астана – 3:0
Голы: Влканова, 58, Москера, 67, 82
Динамо З – Балкани – 3:0
Голы: Перич, 69, Петкович, 72, 77 (с пенальти)
Группа D
Брюгге – Буде-Глимт – 3:1
Голы: Нуса, 26, Тиаго, 58, Мечеле, 89 – Пеллегрино, 57 (с пенальти)
Лугано – Бешикташ – 0:2
Голы: Хайрици, 36 (в свои ворота), Терзи, 88
Удалены: Стеффен, 90 – Окслейд-Чемберлен, 90
В группе С решалась судьба второго места, однако интриги не получилось: загребское Динамо дожало Балкани и вышло в плей-офф Лиги конференций. Напрямую в 1/8 финала отправилась чешская Виктория, которая в заключительном туре разбила Астану со счётом 3:0.
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В группе D Бешикташ в матче с двумя удалениями обыграл Лугано с разницей в два мяча, благодаря чему покинул последнее место в турнирной таблице. В параллельной встрече Брюгге второй раз одолел Буде-Глимт, так что лидерство бельгийцев не вызывает вопросов. Бельгийцы – в 1/8 финала, норвежцам предстоит плей-офф.
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