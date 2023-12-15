Маккабі потіснив Гент з першого місця, Лілль Фонсеки переміг аутсайдера завдяки трьом пенальті: Ліга конференцій
Відбулися завершальні матчі у шостому раунді Ліги конференцій. Результати та огляд зустрічей читайте на "Футбол 24".
Ліга конференцій, 6 тур
Група А
Лілль – Клаксвік – 3:0
Голи: Язиджи, 29 (пен), Гомес, 86 (пен), Жегрова, 90+6 (пен)
Вилучення: Даніелсен, 85, Андерсон, 90+7 (обидва – Клаксвік),
Слован – Олімпія – 1:2
Голи: Блекмен, 27, – Лукас, 17, 58
Вилучення: Борян, 54 (Слован)
Група В
Маккабі Тель-Авів – Гент – 3:1
Голи: Каніховскі, 9, Захаві, 24, 61 – Де Сарт, 50
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Група А
Перед шостим туром у цій групі вже визначилися ті команди, які зіграють в наступному раунді. Утім, Лілль і Слован боролися за право посісти першу сходинку. Фонсека і Ко здобули непросту перемогу над Клаксвіком. Голи французи забивали тільки з пенальті. А ось Слован програв Олімпії. Лілль таким чином посів першу сходинку у групі. Сенсаційний дебютант Клаксвік та Олімпія вилетіли.
Група B
Маккабі з Тель-Авіва та Гент в очному протистоянні вирішували долю першого місця. Ізраїльський клуб досить легко впорався з бельгійцями. Таким чином, Маккабі здобув першу сходинку в таблиці.
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