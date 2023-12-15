Ліга конференцій, 6 тур

Група А

Лілль – Клаксвік – 3:0

Голи: Язиджи, 29 (пен), Гомес, 86 (пен), Жегрова, 90+6 (пен)

Вилучення: Даніелсен, 85, Андерсон, 90+7 (обидва – Клаксвік),

Слован – Олімпія – 1:2

Голи: Блекмен, 27, – Лукас, 17, 58

Вилучення: Борян, 54 (Слован)

Група В

Маккабі Тель-Авів – Гент – 3:1

Голи: Каніховскі, 9, Захаві, 24, 61 – Де Сарт, 50

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Група А

Перед шостим туром у цій групі вже визначилися ті команди, які зіграють в наступному раунді. Утім, Лілль і Слован боролися за право посісти першу сходинку. Фонсека і Ко здобули непросту перемогу над Клаксвіком. Голи французи забивали тільки з пенальті. А ось Слован програв Олімпії. Лілль таким чином посів першу сходинку у групі. Сенсаційний дебютант Клаксвік та Олімпія вилетіли.

Група B

Маккабі з Тель-Авіва та Гент в очному протистоянні вирішували долю першого місця. Ізраїльський клуб досить легко впорався з бельгійцями. Таким чином, Маккабі здобув першу сходинку в таблиці.

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