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Ліга 1: ПСЖ в більшості знищив Сент-Етьєн, Ліон несподівано поступився Ренну

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Ліга 1: ПСЖ в більшості знищив Сент-Етьєн, Ліон несподівано поступився Ренну
Неймар та Мбаппе / фото із соцмереж

Відбулися чергові матчі 18-го туру чемпіонату Франції. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Франція, 18 тур

Бордо – Страсбур – 0:1

Гол: Ажорк,11

Ліон – Ренн – 0:1

Гол: Камавінга, 89

Сент-Етьєн – ПСЖ – 0:4

Голи: Паредес, 9, Мбаппе, 43, 90, Ікарді, 73

Незабитий пенальті: Неймар, 62

Вилучення: Ахолу, 25

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Ігровий день розпочався двома несподіваними результатами. Бордо на власному полі мінімально поступився Страсбуру. А Ліон теж вдома наприкінці матчу не втримав навіть нічию з Ренном. До того ж, "ткачі" втратили через травму Мемфіса Депая.

ПСЖ не помітив чергового суперника. Та й Сент-Етьєн сам полегшив завдання парижанам, коли Ахолу побачив перед собою червону картку за грубий фол в середині першого тайму. Кіліан Мбаппе оформив дубль, двічі скориставшись асистами Неймара, а бразилець втратив нагоду відзначитися, схибивши з пенальті. Ще по голу забили аргентинці – Паредес та Ікарді.

ПСЖ набрав 42 очки та комфортно лідирує, Ренн підібрався до зони Ліги чемпіонів на відстань в один пункт, а Бордо, Ліон та Сент-Етьєн балансують в середині таблиці.

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Теги
Бордо Бордо Сент-Етьєн Сент-Етьєн Франція Страсбур Страсбур Ліон Ліон ПСЖ ПСЖ Ренн Ренн
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