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У Депая підозра на розрив "хрестів" – лідер суперника України на Євро-2020 ризикує вилетіти до кінця сезону

22:05 1145 Читать на русском
У Депая підозра на розрив "хрестів" – лідер суперника України на Євро-2020 ризикує вилетіти до кінця сезону
Мемфіс Депай / фото: Icon Sport

Вінгер Ліона та збірної Нідерландів Мемфіс Депай отримав ушкодження у матчі 18-го туру чемпіонату Франції проти Ренна (0:1).

Нападник отримав травму у першому таймі і був замінений відразу після перерви. Ліон побоюється, що Мемфіс порвав передню хрестоподібну зв'яязку, повідомляє l’Equipe. Відзначимо, що реабілітація від подібних ушкоджень зазвичай триває не менше, ніж півроку.

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Спортивний директор "ткачів" Жунінью Пернамбукану так прокоментував ситуацію: "Це дуже погані новини, схоже на дуже серйозну травму. Депай може вилетіти до кінця сезону. Він наш лідер, я думаю, що це дуже сумно для нього".

Додамо, ще це також може стати вагомою втратою для суперника збірної України у фінальній частині Євро-2020. Адже Депай був справжнім лідером Нідерландів у відбірному турнірі, забивши 6 голів та віддавши 8 асистів.

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Ліон Ліон Нідерланди Нідерланди Франція Мемфіс Депай Мемфіс Депай
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