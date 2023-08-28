Ліга 1 подарувала відразу 6 матчів у неділю. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга 1, 3 тур

Ренн – Гавр – 2:2

Голи: Бла, 10, Ву, 24 – Аліуї, 40, 70

Вилучення: Грандсір, 62 (Г)

Клермон – Метц – 0:1

Гол: Мікаутадзе, 69

Монпельє – Реймс – 1:3

Голи: Аль-Тамарі, 45+3 – Абдельхамід, 8, Теума, 41, 56

Нереалізований пенальті: Діакіте, 64 (Р)

Страсбур – Тулуза – 2:0

Голи: Емега, 52, Бельгард, 89

Лор'ян – Лілль – 4:1

Голи: Абергель, 9, Понсо, 10, Февр, 62, Ле Гофф, 67 – Девід, 55

Ніцца – Ліон – 0:0

Ренн потужно розпочав матч проти Гавра, але примудрився розгубити 2 голи переваги. "Червоно-чорним" не допомогли навіть 30 хвилин гри в більшості.

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Метц здобув першу перемогу в чемпіонаті, мінімально здолавши Клермон на виїзді. Натомість підопічні Паскаля Гастьєна залишаються єдиною командою Ліги 1 без очок. Реймс набирає оберти після невдачі на старті сезону. "Червоно-білі" вирвалися в трійку лідерів завдяки успіху на полі Монпельє.

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