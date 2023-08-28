Ліга 1: приниження Фонсеки та Ісмаїлі, партнери Соболя не підвели, нудьга Ніцци і Ліона
Ліга 1 подарувала відразу 6 матчів у неділю. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Ліга 1, 3 тур
Ренн – Гавр – 2:2
Голи: Бла, 10, Ву, 24 – Аліуї, 40, 70
Вилучення: Грандсір, 62 (Г)
Клермон – Метц – 0:1
Гол: Мікаутадзе, 69
Монпельє – Реймс – 1:3
Голи: Аль-Тамарі, 45+3 – Абдельхамід, 8, Теума, 41, 56
Нереалізований пенальті: Діакіте, 64 (Р)
Страсбур – Тулуза – 2:0
Голи: Емега, 52, Бельгард, 89
Лор'ян – Лілль – 4:1
Голи: Абергель, 9, Понсо, 10, Февр, 62, Ле Гофф, 67 – Девід, 55
Ніцца – Ліон – 0:0
Ренн потужно розпочав матч проти Гавра, але примудрився розгубити 2 голи переваги. "Червоно-чорним" не допомогли навіть 30 хвилин гри в більшості.
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Метц здобув першу перемогу в чемпіонаті, мінімально здолавши Клермон на виїзді. Натомість підопічні Паскаля Гастьєна залишаються єдиною командою Ліги 1 без очок. Реймс набирає оберти після невдачі на старті сезону. "Червоно-білі" вирвалися в трійку лідерів завдяки успіху на полі Монпельє.
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