Ліга 1 оголосила дату початку нового сезону

Професіональна футбольна ліга Франції (LFP) визначила дату початку сезону-2020/21.

"Після консультацій з телетрансляторами (Mediapro, Canal+ і beIN Sports) були встановлені дати початку сезону-2020/21 – 23 серпня для Ліги 1 і 22 серпня для Ліги 2", – повідомляє RMC Sport з посиланням на LFP.

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Зазначається, що наразі професіональна футбольна ліга Франції чекає на підсумки засідання виконавчого комітету УЄФА, на якому 17 червня будуть визначені дати проведення матчів Ліги чемпіонів, щоб остаточно затвердити календар.

Нагадаємо, розіграші Ліги 1 і Ліги 2 були достроково завершені в кінці квітня після того, як влада Франції оголосила, що через пандемію коронавірусу до вересня в країні заборонені всі спортивні змагання, навіть ті, які проводяться без уболівальників.

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