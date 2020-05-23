Лига 1 объявила дату начала нового сезона

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) определила дату начала сезона-2020/21.

"После консультаций с телетрансляторами (Mediapro, Canal+ и beIN Sports) были установлены даты начала сезона-2020/21 – 23 августа для Лиги 1 и 22 августа для Лиги 2", – сообщает RMC Sport со ссылкой на LFP.

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Отмечается, что в настоящее время профессиональная футбольная лига Франции ждет итогов заседания исполнительного комитета УЕФА, на котором 17 июня будут определены даты проведения матчей Лиги чемпионов, чтобы окончательно утвердить календарь.

Напомним, розыгрыши Лиги 1 и Лиги 2 были досрочно завершены в конце апреля после того, как власти Франции объявили, что из-за пандемии коронавируса до сентября в стране запрещены все спортивные соревнования, даже те, которые проводятся без болельщиков.

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