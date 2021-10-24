Ліга 1: Ніцца перестріляла Ліон, Труа із Жерсоном в більшості обіграв Реймс, Монако не зазнав проблем з Монпельє
Відбулись недільні поєдинки у рамках 11-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт про зустрічі на Футбол 24.
Чемпіонат Франції 2021/22, 11-й тур
Ніцца – Ліон – 3:2
Голи: Атал, 81, Делор, 89, (пен.), Гессан, 90+1 – Токо-Екамбі, 35, Ауар, 68
Вилучення: Кадевере, 85 (Ліон)
Ланс – Метц – 4:1
Голи: Саїд, 14, 37, Ганаго, 83, Франковскі, 90 – Де Превілль, 33
Лор'ян – Бордо – 1:1
Голи: Ляпорт, 76 – Еліс, 46
Вилучення: Онана, 86
Реймс – Труа – 1:2
Голи: Абдельхамід, 6 – Бальде, 41, Шавалерін, 65
Вилучення: Гравіллон, 90+2 (Реймс)
Ренн – Страсбур – 1:0
Гол: Ажуер, 82
Монако – Монпельє – 3:1
Голи: Фолланд, 12, Бен Єддер, 17, Мартінш, 62 – Саваньє, 81, (пен.)
Ніцца здійснила фантастичний камбек у грі з Ліоном, поступаючись до 81 хвилини 0:2 (за "ткачів" забивали Токо-Екамбі та Ауар). Атал один м'яч відіграв, а на 89 хвилині Делор вирівняв становище. Героєм зустрічі став Гессан, який у компенсований час вирвав перемогу для "орлів".
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Ланс розгромив Метц. Команди обмінялись голами Саїда та Де Превілля, після чого забивав лише Ланс – Саїд, Ганаго та Франковскі добили суперника. Труа у вольовому стилі обіграв Реймс. Абдельхамід на 6 хвилині вивів господарів вперед, але Труа до перерви відігрався завдяки голу Бальде. Шавалерін забив переможний гол одразу після виходу на заміну Жерсона Родрігеса.
Монако ж впевнено переграв Монпельє. Фолланд та Бен Єддер за 5 хвилин оформили комфортну перевагу, а у другому таймі на гол Желсона Мартінша гості відповіли забитим м'ячем Саваньє з пенальті.
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