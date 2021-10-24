Лига 1: Ницца перестреляла Лион, Труа с Жерсоном в большинстве обыграл Реймс, Монако не испытал проблем с Монпелье
Состоялись воскресные поединки в рамках 11-го тура чемпионата Франции. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.
Чемпионат Франции 2021/22, 11-й тур
Ницца – Лион – 3:2
Голы: Атал, 81, Делор, 89, (пен.), Гессан, 90+1 – Токо-Экамби, 35, Ауар, 68
Удаление: Кадевере, 85 (Лион)
Ланс – Метц – 4:1
Голы: Саид, 14, 37, Ганаго, 83, Франковски, 90 – Де Превилль, 33
Лорьян – Бордо – 1:1
Голы: Ляпорт, 76 – Еліс, 46
Удаление: Онана, 86 (Бордо)
Реймс – Труа – 1:2
Голы: Абдельхамид, 6 – Бальде, 41, Шавалерин, 65
Удаление: Гравиллон, 90+2 (Реймс)
Ренн – Страсбур – 1:0
Гол: Ажуер, 82
Монако – Монпелье – 3:1
Голы: Фолланд, 12, Бен Йеддер, 17, Мартинш, 62 – Саванье, 81, (пен.)
Ницца совершила фантастический камбэк в игре с Лионом, уступая до 81 минуты 0:2 (за "ткачей" забивали Токо-Экамби и Ауар). Атал один мяч отыграл, а на 89 минуте Делор выровнял положение. Героем встречи стал Гессан, который в компенсированное время вырвал победу для "орлов".
Фанаты Марселя запланировали акцию против Месси с использованием фальшивых денег
Ланс разгромил Метц. Команды обменялись голами Саида и Де Превилля, после чего забивал только Ланс – Саид, Ганаго и Франковски добили соперника. Труа в волевом стиле обыграл Реймс. Абдельхамид на 6 минуте вывел хозяев вперед, но Труа до перерыва отыгрался благодаря голу Бальде. Шавалерин забил победный гол сразу после выхода на замену Жерсона Родригеса.
Монако же уверенно переиграл Монпелье. Фолланд и Бен Йеддер за 5 минут оформили комфортное преимущество, а во втором тайме на гол Желсона Мартинша гости ответили забитым мячом Саванье с пенальти.
Реал спокойно переиграл Барселону на Камп Ноу – команда Лунина возглавила Примеру с небанальными героями