Чемпионат Франции 2021/22, 11-й тур

Ницца – Лион – 3:2

Голы: Атал, 81, Делор, 89, (пен.), Гессан, 90+1 – Токо-Экамби, 35, Ауар, 68

Удаление: Кадевере, 85 (Лион)

Ланс – Метц – 4:1

Голы: Саид, 14, 37, Ганаго, 83, Франковски, 90 – Де Превилль, 33

Лорьян – Бордо – 1:1

Голы: Ляпорт, 76 – Еліс, 46

Удаление: Онана, 86 (Бордо)

Реймс – Труа – 1:2

Голы: Абдельхамид, 6 – Бальде, 41, Шавалерин, 65

Удаление: Гравиллон, 90+2 (Реймс)

Ренн – Страсбур – 1:0

Гол: Ажуер, 82

Монако – Монпелье – 3:1

Голы: Фолланд, 12, Бен Йеддер, 17, Мартинш, 62 – Саванье, 81, (пен.)

Ницца совершила фантастический камбэк в игре с Лионом, уступая до 81 минуты 0:2 (за "ткачей" забивали Токо-Экамби и Ауар). Атал один мяч отыграл, а на 89 минуте Делор выровнял положение. Героем встречи стал Гессан, который в компенсированное время вырвал победу для "орлов".

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Ланс разгромил Метц. Команды обменялись голами Саида и Де Превилля, после чего забивал только Ланс – Саид, Ганаго и Франковски добили соперника. Труа в волевом стиле обыграл Реймс. Абдельхамид на 6 минуте вывел хозяев вперед, но Труа до перерыва отыгрался благодаря голу Бальде. Шавалерин забил победный гол сразу после выхода на замену Жерсона Родригеса.

Монако же уверенно переиграл Монпелье. Фолланд и Бен Йеддер за 5 минут оформили комфортное преимущество, а во втором тайме на гол Желсона Мартинша гости ответили забитым мячом Саванье с пенальти.

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