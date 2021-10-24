Фанати Марселя запланували акцію проти Мессі з використанням фальшивих грошей
Вболівальники із міста Марсель хочуть влаштувати форварду ПСЖ "гарячий" прийом на Велодромі в 11-му турі Ліги 1.
Прихильники "олімпійців" підготували фальшиві гроші із зображенням аргентинця, які планують викинути на поле. Це буде акція проти Лео, стверджує Téléfoot.
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Так фанати Марселя нібито хочуть нагадати, що форвард проміняв любов до Барселони і футболу на катарські гроші. "Ці нафтодолари для Мессі сьогодні ввечері. Сподіваюсь, він оцінить", – каже один із вболівальників.
Поєдинок Марселя та ПСЖ відбудеться 24 жовтня о 21:45. Зараз "олімпійців" від парижан розділяють 10 залікових балів.
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