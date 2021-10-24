Вболівальники із міста Марсель хочуть влаштувати форварду ПСЖ "гарячий" прийом на Велодромі в 11-му турі Ліги 1.

Мессі, Ді Марія та Ікарді вирушають у Марсель / Twitter ПСЖ

Прихильники "олімпійців" підготували фальшиві гроші із зображенням аргентинця, які планують викинути на поле. Це буде акція проти Лео, стверджує Téléfoot.

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Так фанати Марселя нібито хочуть нагадати, що форвард проміняв любов до Барселони і футболу на катарські гроші. "Ці нафтодолари для Мессі сьогодні ввечері. Сподіваюсь, він оцінить", – каже один із вболівальників.

Поєдинок Марселя та ПСЖ відбудеться 24 жовтня о 21:45. Зараз "олімпійців" від парижан розділяють 10 залікових балів.

"C'est pour Messi ça ce soir. J'espère qu'il saura apprécier"



Les supporters marseillais chambrent Messi avec une liasse de billets à son effigie #OMPSG pic.twitter.com/R7OIITcSaD — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 24, 2021

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