Ліга 1, 32-й тур

Ренн – Нант – 1:0

Гол: Тер'єр, 52

Брест – Нім – 1:1

Голи: Шардоне, 26 – Коне, 11

Ланс – Лор'ян – 4:1

Голи: Какута, 16 (пен.), Корентен, 39, Калумендо, 55, Банза, 88 (пен.) – Моффі, 29

Ніцца – Реймс – 0:0

Сент-Етьєн – Бордо – 4:1

Голи: Хазрі, 19, (пен.) 23, 71 (пен.), Юсуф, 81 – Гванг, 9

Монако – Діжон – 3:0

Голи: Йоветіч, 50, Бен-Єддер, 63, 89 (пен.)

Ліон – Анже – початок о 22:00

ПСЖ розгромив Страсбур, Марсель у меншості втратив перемогу в феєричному матчі проти Монпельє

Ігровий день у Франції розпочався зі зустрічі Ренн – Нант, в якому господарі здобули заслужену перемогу та залишили суперника у зоні вильоту. У битві атусайдерів Брест та Нім поділили очки.

Цьогорічна сенсація Ліги 1 Ланс продовжує феєрити, розгромивши Лор'ян. Команда, яка ще минулого сезону виступала у Лізі 2, піднялась у зону єврокубків.

Бордо продовжує штормити, Сент-Етьєн принизив жирондинців та віддалився від зони вильоту. Ніцца та Реймс голів не забивали.

Монако прогнозовано розібрав Діжон. Монегаски розташувались на третій сходинці, і лише один заліковий бал відділяє їх від ПСЖ. Діжон, схоже, змирився з вильотом, до зони порятунку прірва у 17 очок.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ФРАНЦІЇ