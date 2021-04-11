Лига 1, 32-й тур

Ренн – Нант – 1:0

Гол: Терьер, 52

Брест – Ним – 1:1

Голы: Шардоне, 26 – Коне, 11

Ланс – Лорьян – 4:1

Голы: Какута, 16 (пен.), Корентен, 39, Калумендо, 55, Банзе, 88 (пен.) – Моффи, 29

Ницца – Реймс – 0:0

Сент-Этьен – Бордо – 4:1

Голы: Хазри, 19, (пен.) 23, 71 (пен.), Юсуф, 81 – Гванг, 9

Монако – Дижон – 3:0

Голы: Йоветич, 50, Бен-Еддер, 63, 89 (пен.)

Лион – Анже – начало в 22:00

ПСЖ разгромил Страсбур, Марсель в меньшинстве упустил победу в феерическом матче против Монпелье

Игровой день во Франции начался со встречи Ренн – Нант, в которой хозяева одержали заслуженную победу и оставили соперника в зоне вылета. В битве атусайдерив Брест и Ним поделили очки.

Нынешняя сенсация Лиги 1 Ланс продолжает феерить, разгромив Лорьян. Команда, которая еще в прошлом сезоне выступала в Лиге 2, поднялась в зону еврокубков.

Бордо продолжает штормить, Сент-Этьен унизил жирондинцев и отдалился от зоны вылета. Ницца и Реймс голов не забивали.

Монако прогнозируемо разобрал Дижон. Монегаски расположились на третьей строчке, и только один зачетный балл отделяет их от ПСЖ. Дижон, похоже, смирился с вылетом, до зоны спасенияпропасть в 17 очков.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ