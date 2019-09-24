Ліга 1: Монако впевнено обіграв Ніццу і здобув першу перемогу в сезоні, Марсель несподівано втратив очки з Діжоном

Відбулися перші матчі 7-го туру чемпіонату Франції. Монако переміг Ніццу, Діжон та Марсель так і не спромоглися відкрити рахунок в очному матчі.
Франція, 7 тур
Діжон – Марсель – 0:0
Монако – Ніцца – 3:1
Голи: Головін, 29, 74, Бен-Єддер, 80 – Бюрне, 54
ПСЖ залишився без трьох провідних форвардів перед матчем проти Реймса
Марсель сенсаційно не зміг обіграти одного із аутсайдерів Ліги 1. Діжон на власному полі втримав нічию, але так і залишився без перемог у чемпіонаті в нинішньому сезоні.
Ніцца в гостях поступилася Монако і втратила шанс хоча б тимчасово наздогнати ПСЖ, За монегасків по голу у кожному таймів забив Головін та ще одного разу відзначився Бен-Єддер, а "орли "відповіли лише м'ячем Брюне.
Після звітного туру Марсель та Ніцца мають по 12 очок, Монако набрав 6 пунктів та покинув зону вильоту. Діжон залишився останнім.
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