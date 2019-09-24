Лига 1: Монако уверенно обыграл Ниццу и одержал первую победу в сезоне, Марсель неожиданно потерял очки с Дижоном

Состоялись первые матчи 7-го тура чемпионата Франции. Монако победил Ниццу, Дижон и Марсель так и не смогли открыть счет в очном матче.

Франция, 7 тур

Дижон – Марсель – 0:0

Монако – Ницца – 3:1

Голы: Головин, 29, 74, Бен-Йеддер, 80 – Бюрне, 54

ПСЖ остался без трех ключевых форвардов перед матчем против Реймса

Марсель сенсационно не смог обыграть одного из аутсайдеров Лиги 1. Дижон на своем поле удержал ничью, но так и остался без побед в чемпионате в нынешнем сезоне.

Ницца в гостях уступила Монако и потеряла шанс хотя бы временно догнать ПСЖ, за монегасков по голу в каждом из таймов забил Головин и еще один раз отличился Бен-Йеддер, а "орлы" ответили лишь мячом Брюне.

После отчетного тура Марсель и Ницца имеют по 12 очков, Монако набрал 6 пунктов и покинул зону вылета. Дижон остался последним.

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