toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ПРЕСТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ ГРАВЕЦЬ РОКУ ФІФА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

ПСЖ залишився без трьох провідних форвардів перед матчем проти Реймса

22:24 190 Читать на русском
ПСЖ залишився без трьох провідних форвардів перед матчем проти Реймса
Кавані, Мбаппе та Неймар / Фото ФК ПСЖ

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель оцінив кадрову ситуацію в команді перед матчем 7-го туру Ліги 1 проти Реймса.

 

"Мбаппе, Кавані, Ікарді, Керер, Дракслер і Колін не зіграють проти Реймса.

Неймар знову постраждав від фанатів ПСЖ – бразильця закидали різним непотребом прямо на полі

Нульового ризику не існує. Ми з медичним персоналом прийняли рішення не ризикувати здоров'ям Кіліана. Йому потрібно ще трохи потренуватися", – цитує Тухеля офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, в обойму Тухеля повернувся Неймар який пропустив стартові 4 тури через невизначеність зі своїм майбутнім, гравець хотів покинути парижан.

Після 6-ти турів чемпіонату Франції ПСЖ очолює турнірну таблицю, маючи в активі 15 очок.

Ярмоленко очолює повстання, Клопп і Конте дають майстер-клас, Барса та МЮ деградують – огляд вогняного вікенду

blog_ava
Сьогодні УЄФА назве господарів фіналів єврокубків – на один із них претендує Україна
08:00
8668
Теги
Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе ПСЖ - Реймс Едінсон Кавані Едінсон Кавані Мауро Ікарді Мауро Ікарді Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
0
хв
Маріуполь
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук