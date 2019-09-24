ПСЖ залишився без трьох провідних форвардів перед матчем проти Реймса

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель оцінив кадрову ситуацію в команді перед матчем 7-го туру Ліги 1 проти Реймса.

"Мбаппе, Кавані, Ікарді, Керер, Дракслер і Колін не зіграють проти Реймса.

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Нульового ризику не існує. Ми з медичним персоналом прийняли рішення не ризикувати здоров'ям Кіліана. Йому потрібно ще трохи потренуватися", – цитує Тухеля офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, в обойму Тухеля повернувся Неймар який пропустив стартові 4 тури через невизначеність зі своїм майбутнім, гравець хотів покинути парижан.

Після 6-ти турів чемпіонату Франції ПСЖ очолює турнірну таблицю, маючи в активі 15 очок.

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