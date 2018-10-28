Ліга 1: ПСЖ без Неймара вдома знищив Ам'єн

У матчі 10 туру Ліги 1 ПСЖ здобув чергову перемогу в чемпіонаті. На цей раз постраждав Ам'єн.

ПСЖ у матчі 10 туру Ліги 1 вдома приймав Ам'єн. Парижани прагнули здобути свою 10 перемогу з 10 у чемпіонаті попри чутки щодо можливого повернення Неймара в Барселону. Сам бразилець, до слова, участі в матчі не брав.

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У 1 таймі Маркіньйос після подачі з кутового відкрив рахунок на 12-й хвилині зустрічі, а перед перервою Адріен Рабйо подвоїв перевагу столичної команди.

У другоій половині зустрічі Юліан Дракслер, Кіліан Мбаппе та Мусса Діабі "добили" Ам'єн і ПСЖ набрав у підсумку 30 очок з 30 можливих.

Франція. Ліга 1, 10 тур

ПСЖ – Ам'єн – 5:0

Голи: Маркіньйос, 12, Рабйо, 42, Дракслер, 80, Мбаппе, 84, Діабі, 88