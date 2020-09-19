Ліон у рамках четвертого туру чемпіонату Франції приймав на своєму полі Нім. Рахунок та звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Ліга 1, 4-й тур

Ліон – Нім – 0:0

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Нещодавній півфіналіст Ліги чемпіонів у новому сезоні чемпіонату Франції стартував не найкращим чином – підопічні Руді Гарсії мали у своєму доробку і перемогу, і нічию, і поразку. У домашньому матчі проти Німа "ткачі" планували покращити своє турнірне становище, проте перший по-справжньому небезпечний момент виник саме біля їхніх воріт.

На 12-й хвилині форвард Німа Рено Ріпарт міг відкривати рахунок, коли потужним ударом струсонув поперечину воріт суперника. Господарі спробували огризнутись, але завдали у відповідь у першому таймі лише два кволих удари.

Одразу по перерві нападник Ліона Мусса Дембеле забив, однак система VAR була не на боці господарів. Згодом відеоасистент арбітра не дозволив ліонцям претендувати на пенальті, коли, на їхню думку, сфера влучила у руку Рапарту. На останній хвилині Тіно Кадевере міг вирвати перемогу для господарів, проте з його пострілом головою після навісу з кутового феєрично впорався голкіпер гостей.

Як наслідок, нічия принесла господарям 5 очок і підняла на десяту сходинку турнірної таблиці Ліги 1, Нім відстає від суперника лише на один пункт.

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