"Президент Барселони сказав мені у неділю, що клуб сильно постраждав від кризи, викликаної коронавірусом. Через це, вони не мають можливості зробити пропозицію щодо трансферу Депая", – написав Ола у Twitter.

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Перехід нападника міг обійтись "блаугрнас" у 30 млн євро + бонуси.

За інформацією ЗМІ, новоспечений тренер Барселони Рональд Куман намагався підписати лідера Ліона Мемфіса Депая, з яким працював у таборі збірної Нідерландів. У минулому сезоні Ліги 1 Мемфіс провів 13 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та трьома асистами.

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