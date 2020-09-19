Лион в рамках четвертого тура чемпионата Франции принимал на своем поле Ним. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Лига 1, 4-й тур

Лион – Ним – 0:0

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Недавний полуфиналист Лиги чемпионов в новом сезоне чемпионата Франции стартовал не лучшим образом – подопечные Руди Гарсии имели в своем активе и победу, и ничью, и поражение. В домашнем матче против Нима "ткачи" планировали улучшить свое турнирное положение, однако первый по-настоящему опасный момент возник именно у их ворот.

На 12-й минуте форвард Нима Рено Рипарт мог открывать счет, когда мощным ударом сотряс перекладину ворот соперника. Хозяева попытались огрызнуться, но нанесли в ответ в первом тайме лишь два слабых удара.

Сразу после перерыва нападающий Лиона Мусса Дембеле забил, однако система VAR была не на стороне хозяев. Впоследствии видеоасистент арбитра не позволил лионцам претендовать на пенальти, когда, по их мнению, сфера попала в руку Рапарту. На последней минуте Тино Кадевере мог вырвать победу для хозяев, однако с его выстрелом головой после навеса с углового феерично справился голкипер гостей.

Как следствие, ничья принесла хозяевам 5 очков и подняла на десятую строчку турнирной таблицы Лиги 1, Ним отстает от соперника лишь на один пункт.

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