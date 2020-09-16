Ліга 1: Ліон знову втрачає очки – Депай та компанія поступились Монпельє
Монпельє приймав Ліон у рамках першого туру чемпіонату Франції. Читайте звіт матчу на Футбол 24.
Ліга 1, перший тур
Монпельє – Ліон – 2:1
Голи: Саваньє, 38 (пен.), 59 – Депай, 82 (пен.)
Вилучення: Хілтон, 81 – Ауар, 44
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За рівної гри у першій половині зустрічі господарі зуміли відкрити рахунок завдяки реалізованому пенальті, а арбітр залишив Ліон у меншості.
Після перерви футболісти Монпельє подвоїли перевагу. Попри чисельну меншість гості володіли ініціативою, але її вистачило лише, щоб відквитати один м'яч.
Перемога підняла Монпельє на 5-ту сходинку, після трьох турів Ліон іде 11-м.
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