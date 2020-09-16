Монпелье принимал Лион в рамках первого тура чемпионата Франции. Читайте отчет матча на Футбол 24.

Лига 1, первый тур

Монпелье – Лион – 2:1

Голы: Саванье, 38 (пен.), 59 – Депай, 82 (пен.)

Удаления: Хилтон, 81 – Ауар, 44

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При равной игре в первой половине встречи хозяева сумели открыть счет благодаря реализованному пенальти, а арбитр оставил Лион в меньшинстве.

После перерыва футболисты Монпелье удвоили преимущество. Несмотря на численное меньшинство гости владели инициативой, но ее хватило только, чтобы отквитать один мяч.

Победа подняла Монпелье на 5-ю строчку, после трех туров Лион идет 11-м.

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