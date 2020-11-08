Чемпіонат Франції 2020/21, 10-й тур

Брест – Лілль – 3:2

Голи: Ронаель, 15, Перро, 19, Кардона, 42 – Їлмаз, 45+2, (пен.), 57

Ланс – Реймс – 4:4

Голи: Банза, 21, Фокет, 77 (аг.), Сотока, 90, 90+1 – Кафаро, 47, Діа, 54, 81, Медіна, 79, (аг.)

Лор'ян – Нант – 0:2

Голи: Бамба, 80, Бла, 83

Метц – Діжон – 1:1

Голи: Яде, 21 – Бальде, 13

Нереалізовані пенальті: Нгетте, 7 – Хуар, 31

Нім – Анже – 1:5

Голи: Коне, 90+1 – Перейра, 1, Баокен, 23, 56, Діоні, 82, (пен.), Кабо, 90+3

Ніцца – Монако – початок о 18:00

Ліон – Сент-Етьєн – початок о 22:00

Брест у напруженому поєдинку здолав Лілль. Ронаель, Перро та Кардона зробили рахунок розгромним, однак Їлмаз з пенальті ще до перерви скоротив відставання, а згодом оформив дубль, проте Брест втримав перемогу.

ПСЖ встановив історичне досягнення у Лізі 1

Ланс та Реймс влаштували справжню гольову феєрію, проте не виявили сильнішого. Банза вивів господарів вперед у першому таймі, проте Кафаро та Діа по перерві вивели Реймс вперед. Далі команди обмінялись автоголами, а Діа збільшив відрив до двух м'ячів. Втім, Сотока на 90 та 91 хвилинах оформив дубль та врятував Ланс.

Нант вирвав перемогу в Лор'яна. Перемогу принесли Бамба та Бла, які забили на 80 та 83 хвилинах. Метц та Діжон досить курйозно не виявили сильнішого. Команди обмінялись не тільки забитими голами, а й нереалізованими пенальті. Цікаво, що усе це відбулось у першій половині.

Анже познущався над Німом. Вже на 1 хвилині Перейра вивів гостей вперед, а Баокен дублем збільшив перевагу. Наприкінці гри Діоні реалізував пенальті, а Кабо забив п'ятий гол у ворота суперника, на що Нім відповів лише забитим м'ячем Коне.

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