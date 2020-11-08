Ліга 1: ПСЖ із яскравим перфомансом Ді Марії розбив Ренн, Монпельє переграв Бордо
Відбулись суботні матчі 10-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".
Чемпіонат Франції 2020/21, 10-й тур
Бордо – Монпельє – 0:2
Голи: Молле, 49, Делор, 66
ПСЖ – Ренн – 3:0
Голи: Кін, 11, Ді Марія, 21, 73
Ігровий день відкрили Бордо та Монпельє. Перший тайм пройшов без голів, а от на початку другої половини Молле відкрив рахунок у матчі, замкнувши флангову передачу. Трохи пізніше Делор поставив крапку в матчі, елегантно реалізувавши вихід віч-на-віч.
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ПСЖ без Неймара та Мбаппе не зазнав проблем у матчі з Ренном. Парижани вийшли вперед завдяки голу Мойзе Кіна, який отримав м'яч після відбору Ді Марії. Згодом Анхель остаточно записав себе у герої поєдинку, спочатку ефектно перекинувши голкіпера після чудової передачі Еррери, а у другій половині точно пробивши з-за меж штрафного.
Таким чином, ПСЖ набрав 24 очки та зміцнив своє лідерство у турнірній таблиці, Ренн з 18 пунктами залишився третім. Монпельє завдяки своїй перемозі набрав 17 залікових балів, Бордо з 12 очками залишився дванадцятим.
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