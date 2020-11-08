Чинний чемпіон країни вкотре вписав своє ім'я в історію французького футболу.

Вчора, 7 листопада, ПСЖ у матчі 10-го туру чемпіонату Франції на власному полі розгромив Ренн з рахунком 3:0. Ця перемога стала для паризького клубу восьмою поспіль у Лізі 1.

Ді Марія остаточно визначився з клубом, в якому хотів би завершити свою європейську кар'єру

Окрім того, "червоно-сині" вперше в історії найвищого французького дивізіону здобули перемогу в п'яти матчах поспіль, забиваючи не менше трьох голів, повідомляє Opta Sport.

Нагадаємо, паризька команда в чемпіонаті Франції обіграла Ренн (3:0), Нант (3:0), Діжон (4:0), Нім (4:0) і Анже (6:1). Загальний рахунок зустрічей – 20:1.

Нагадаємо, чинні чемпіони посідають у турнірній таблиці Ліги 1 першу сходинку, маючи у своєму активі 24 очки. Лілль, який йде другим, відстає від парижан на 5 пунктів.

Ліга 1: ПСЖ із яскравим перфомансом Ді Марії розбив Ренн, Монпельє переграв Бордо