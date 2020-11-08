Чемпионат Франции 2020/21, 10-й тур

Брест – Лилль – 3:2

Голы: Ронаэль, 15, Перро, 19, Кардона, 42 – Йилмаз, 45+2, (пен.), 57

Ланс – Реймс – 4:4

Голы: Банза, 21, Фокет, 77 (аг.), Сотока, 90, 90+1 – Кафаро, 47, Диа, 54, 81, Медина, 79, (аг.)

Лорьян – Нант – 0:2

Голы: Бамба, 80, Бла, 83

Метц – Дижон – 1:1

Голы: Яде, 21 – Бальде, 13

Нереализованные пенальти: Нгетте, 7 – Хуар, 31

Ним – Анже – 1:5

Голы: Коне, 90+1 – Перейра, 1, Баокен, 23, 56, Диони, 82, (пен.), Кабо, 90+3

Ницца – Монако – начало в 18:00

Лион – Сент-Этьен – начало в 22:00

Брест в напряженном поединке одолел Лилль. Ронаэль, Перро и Кардона сделали счет разгромным, однако Йилмаз с пенальти еще до перерыва сократил отставание, а затем оформил дубль, однако Брест удержал победу.

ПСЖ установил историческое достижение в Лиге 1

Ланс и Реймс устроили настоящую голевую феерию, однако не выявили сильнейшего. Банзе вывел хозяев вперед в первом тайме, однако Кафаро и Диа после перерыва вывели Реймс вперед. Далее команды обменялись автоголами, а Диа увеличил отрыв до двух мячей. Впрочем, Сотока на 90 и 91 минутах оформил дубль и спас Ланс.

Нант вырвал победу у Лорьяна. Победу принесли Бамба и Бла, которые забили на 80 и 83 минутах. Метц и Дижон достаточно курьезно не выявили сильнейшего. Команды обменялись не только забитыми голами, но и нереализованными пенальти. Интересно, что все это произошло в первой половине.

Анже поиздевался над Нимом. Уже на 1 минуте Перейра вывел гостей вперед, а Баокен дублем увеличил преимущество. В конце игры Дионе реализовал пенальти, а Кабо забил пятый гол в ворота соперника, на что Ним ответил только забитым мячом Коне.

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