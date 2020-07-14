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Акінфенва допоміг своєму клубу вийти у Чеміпоншип вперше за 133-річну історію

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Акінфенва допоміг своєму клубу вийти у Чеміпоншип вперше за 133-річну історію
Адебайо Акінфенва / Getty images

Уіком Уондерерс обіграв Оксфорд Юнайтед у фіналі плей-офф за вихід у Чемпіоншип.

Уіком Вондерерс, за який виступає найгабаритніший футболіст у світі Адебайо Акінфенва, наступний сезон розпочне у другому за рангом дивізіоні чемпіонату Англії.

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Уіком у фінальному матчі плей-офф Першої ліги Англії здобув перемогу над Оксфордом з рахунком 2:1 і вперше за 133 роки свого існування вийшов у Чемпіоншип. Пряме підвищення в класі з Першої ліги за підсумками сезону-2019/20 заробили Ковентрі Сіті та Ротерхем Юнайтед.

До слова, у вже минулому чемпіонаті 38-річний Акінфенва провів за Уіком 34 матчі, в яких забив 10 голів та віддав 5 результативних передач.

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Теги
Адебайо Адебайо Акінфенва Чемпіоншип Англія Відеоновини Уіком Уіком
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