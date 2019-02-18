Лідс оштрафований на 200 тисяч фунтів за шпигунство Б'єлси

Футбольна асоціація оштрафувала Лідс за інцидент зі шпигунством головного тренера Марсело Б'єлси.

Лідс отримав штраф у вигляді 200 тисяч фунтів за скандальний інцидент зі шпигунством, повідомляє Sky Sports.

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На базі Дербі Каунті помітили хлопця, який спостерігав за тренуванням команди в бінокль. Потім виявилось, що його відрядив аргентинський фахівець.

Лідс після 33 турів перебуває на 3 сходинці турнірної таблиці Чемпіоншипу, набравши 61 очко, але маючи при цьому матч у запасі.

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