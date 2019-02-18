Лидс оштрафован на 200 тысяч фунтов за шпионаж Бьелсы

Футбольная ассоциация оштрафовала Лидс за инцидент со шпионажем главного тренера Марсело Бьелсы.

Лидс получил штраф в виде 200 тысяч фунтов за скандальный инцидент со шпионажем, сообщает Sky Sports.

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На базе Дерби Каунти заметили парня, который наблюдал за тренировкой команды в бинокль. Потом оказалось, что его отправил аргентинский специалист.

Лидс после 33 туров находится на 3 строчке турнирной таблицы Чемпионшипа, набрав 61 очко, но имея при этом матч в запасе.

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