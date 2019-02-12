toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЕМ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ОЛІМПІАКОС - ДИНАМО

Шпигун Б'єлси випивав у пабах з фанатами суперників Лідса

12 лютого 15:17 401 Читать на русском
Шпигун Б'єлси випивав у пабах з фанатами суперників Лідса
Марсело Б'єлса / соцмережі

Шпигун, якого відправляв на розвідку головний тренер Лідса Марсело Б'єлса, здобував інформацію про суперника навіть у пабах.

У Чемпіоншипі минулого місяця стався скандал за участю головного тренера Лідса Марсело Б'єлси. Аргентинець відправляв свого шпигуна стежити за тренуваннями суперника. Вловили хлопця на базі Дербі Каунті, коли той спостерігав за заняттями підопічних Френка Лемпарда в бінокль.

Клопп відреагував на шпигунський скандал в Чемпіоншипі

Проте, за інформацією The Times, самих тренувань Б'єлсі виявилось мало. Він відправляв хлопця на добу до міста майбутнього суперника, де той мав читати всю місцеву пресу, спілкуватись з уболівальниками та випивати з ними в пабах. "Ель Локо" хотів знати про суперника абсолютно все. Шпигунство було ініціативою самого Б'єлси, але не Лідса.

"Коли ми додзвонились, він вже переглянув 7 матчів Лідса": перфекціоніст Б'єлса відроджує легендарний клуб із Йоркшира

Теги
Англія Лідс Лідс Марсело Б'єлса Марсело Б'єлса Чемпіоншип
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
18
хв
Олімпіакос
19:55
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук