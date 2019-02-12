Шпигун Б'єлси випивав у пабах з фанатами суперників Лідса

Шпигун, якого відправляв на розвідку головний тренер Лідса Марсело Б'єлса, здобував інформацію про суперника навіть у пабах.

У Чемпіоншипі минулого місяця стався скандал за участю головного тренера Лідса Марсело Б'єлси. Аргентинець відправляв свого шпигуна стежити за тренуваннями суперника. Вловили хлопця на базі Дербі Каунті, коли той спостерігав за заняттями підопічних Френка Лемпарда в бінокль.

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Проте, за інформацією The Times, самих тренувань Б'єлсі виявилось мало. Він відправляв хлопця на добу до міста майбутнього суперника, де той мав читати всю місцеву пресу, спілкуватись з уболівальниками та випивати з ними в пабах. "Ель Локо" хотів знати про суперника абсолютно все. Шпигунство було ініціативою самого Б'єлси, але не Лідса.

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