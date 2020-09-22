Півзахисник МЮ Деніел Джеймс може продовжити кар'єру під керівництвом Марсело Б'єлси.

22-річний Деніел Джеймс потрапив на радари Лідса, повідомляє Daily Star.

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Манкуніанці готові відпустити півзахисника, лише у випадку підписання зірки Борусії Д Джейдона Санчо. На сьогодні Transfermarkt оцінює валлійця у 19 млн євро. Деніел приєднався до манкуніанців влітку 2019-го за 17 млн.

У минулому сезоні АПЛ Джеймс провів 33 матчі, в яких відзначився трьома голами та 6-ма асистами.

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