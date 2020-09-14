Манчестер Юнайтед розглядає альтернативні варіанти на випадок, якщо таки не вдасться купити півзахисника Борусії Д Джейдона Санчо.

Манкуніанці зацікавилися хавбеком міланського Інтера Іваном Перішічем, який в минулому сезоні виступав на правах оренди за Баварію. "Червоні дияволи" можуть придбати 31-річного хорвата замість Санчо, повідомляє The Telegraph.

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Цікаво, що у Баварії був шанс залишити хавбека у своєму складі на постійній основі – в угоді з Інтером була прописана сума викупу за 15 млн євро. Мюнхенці просили знижку у 3 млн, але італійці відповіли відмовою.

Перішіч в минулій кампанії зіграв 22 матч у німецькій Бундесліги, забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі. З хавбеком в складі мюнхенська команда завоювала требл, ставши чемпіоном Німеччини, володарем Кубка країни і трофея Ліги чемпіонів.

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