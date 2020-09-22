Лидс нацелился на таланта Манчестер Юнайтед – трансфер будет зависеть от Санчо
22:58 - Читати українською
Полузащитник МЮ Дэниел Джеймс может продолжить карьеру под руководством Марсело Бьелсы.
22-летний Дэниел Джеймс попал на радары Лидса, сообщает Daily Star.
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Манкунианцы готовы отпустить полузащитника, только в случае подписания звезды Боруссии Д Джейдон Санчо. На сегодня Transfermarkt оценивает валлийца в 19 млн евро. Дэниел присоединился к манкунианцам летом 2019-го за 17 млн.
В прошлом сезоне АПЛ Джеймс провел 33 матча, в которых отметился тремя голами и 6-ю ассистами.
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