Полузащитник МЮ Дэниел Джеймс может продолжить карьеру под руководством Марсело Бьелсы.

22-летний Дэниел Джеймс попал на радары Лидса, сообщает Daily Star.

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Манкунианцы готовы отпустить полузащитника, только в случае подписания звезды Боруссии Д Джейдон Санчо. На сегодня Transfermarkt оценивает валлийца в 19 млн евро. Дэниел присоединился к манкунианцам летом 2019-го за 17 млн.

В прошлом сезоне АПЛ Джеймс провел 33 матча, в которых отметился тремя голами и 6-ю ассистами.

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