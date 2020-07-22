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Вест Бромвіч повернувся в АПЛ, відомі учасники плей-офф, команда легенди Динамо вилетіла – Чемпіоншип 2019/20 завершений

23:30 - Читать на русском
Вест Бромвіч повернувся в АПЛ, відомі учасники плей-офф, команда легенди Динамо вилетіла – Чемпіоншип 2019/20 завершений
Вест Бромвіч знову в АПЛ / офіційний сайт клубу

Відбулися матчі завершального 46-го туру Чемпіоншипу. За його підсумками Вест Бромвіч оформив підвищення у класі, приєднавшись до Лідса.

Чемпіоншип 2019/20, 46-й тур

Вест Бромвіч – Квінз Парк Рейнджерс – 2:2

Голи: Діангана, 44, Робінсон, 50 – Меннінг, 34, Езе, 61

Брентфорд – Барнслі – 1:2

Голи: Да Сілва, 73 – Стайлс, 41, Одуор, 87

Віган – Фулхем – 1:1

Голи: Мур, 32 – Кебано, 50

Перед останнім туром Чемпіоншипу лише Лідс забезпечив собі пряму путівку в АПЛ. Фаворитом на друге місце вважався Вест Бромвіч, який приймав невмотивований Квінз Парк Рейнджерс. Підопічні Славена Біліча пропустили першими, але відповіли двома влучними ударами. Гості зуміли відновити статус-кво, але, на щастя Вест Бромвіча, Брентфорд не зумів обіграти Барнслі у паралельному матчі. Щоправда, гостям ця перемога не допомогла уникнути вильоту.

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Фулхем теж втратив свій шанс, розписавши мирову з Віганом. "Дачники" спробують пробитися в АПЛ через плей-офф. Лідс вже у статусі чемпіона розгромив Чарльтон – 4:0. Команда Б'єлси, як і Вест Бромвіч, гратиме в АПЛ 2020/21. Третю путівку у плей-офф розіграють Брентфорд, Фулхем, Кардіфф та Суонсі.

Халл Сіті, Чарльтон і Барнслі вилетіли в Лігу 1. Зауважимо, що у структурі Чарльтона працює знаменитий екс-захисник Динамо Сергій Балтача.

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